Маргарита Симоньян показала, какую молитву читает ежедневно за Кеосаяна

Симоньян ежедневно по нескольку раз читает молитву за своего мужа Кеосаяна

Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала текст молитвы, с которой ежедневно обращается к Богу из-за болезни своего мужа режиссера Тиграна Кеосаяна. Сообщение она опубликовала в своем Telegram-канале .

В подписи к молитве Симоньян рассказала, что читает ее и утром, и вечером, и когда приходит к Кеосаяну в больницу.

Подписчики пожелали здоровья супругу женщины в комментариях. Многие рассказали, что молятся вместе с ней.

В 2008 году Кеосаяну провели срочную операцию, установив семь стентов. Он также перенес два инфаркта. При этом режиссер продолжал курить.

Сейчас режиссер находится в коме. С момента его госпитализации прошло больше двух с половиной месяцев. По состоянию на 19 марта состояние Кеосаяна остается тяжелым, он находится на ИВЛ.