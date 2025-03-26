«Мама, я русская». Дочь Виктории Бони попросила забрать ее из лондонской школы в Москву

Дочь Виктории Бони умоляет забрать ее из Лондона, куда родители отправили подростка учиться в частной школе. Об этом телеведущая заявила во время интервью на YouTube-канале «Света вокруг света» .

«Она говорит: „Мама, я русская“. Она очень не любит французов. Она каждый день звонит и жалуется: „Мама, я ненавижу эту школу. Мама, я ненавижу. Там одни китаянки“», — сказала блогерша.

На данный момент 12-летняя девочка учится в столице Великобритании в частной школе, но, по словам Бони, подростку не нравятся ни учеба, ни город. При встречах с матерью она просит не отдавать ее обратно, а забрать из учебного заведения и увезти либо в Монако, либо в Москву. Однако против этого выступает отец девочки, экс-возлюбленный телеведущей миллиардер Алекс Смерфит.

«Папа говорит, что ей нужна организация. И он прав. <…> Папа сказал, что нашел другую школу в Париже. Там много занятий на лошадях, которых она любит, и от Парижа ехать час. Может быть, мы будем ее переводить туда», — добавила она.