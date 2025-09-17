Мама хоккеиста Овечкина рассказала, что маленький Саша увлекся игрой, как только увидел клюшку

Сегодня свой юбилей празднует российский хоккеист Александр Овечкин, которому исполнилось 40 лет. Родившись в спортивной семье в Москве, юный Саша рос окруженным духом спорта благодаря матери, дважды завоевавшей золото Олимпийских игр по баскетболу, и отцу-футболисту. Казалось бы, будущее Александра было предначертано судьбой, но путь к успеху оказался непростым, написал сайт телеканала «Звезда» .

Начало карьеры будущего суперзвезды было поздним: большинство сверстников уже накопили определенный опыт игры, тогда как Овечкин лишь начинал познавать тонкости хоккея. Несмотря на многочисленные трудности, талантливый спортсмен сумел преодолеть препятствия и стал одним из лучших игроков мира.



Его мать, Татьяна Овечкина, вспоминает трогательные моменты детства сына: увидев первую клюшку и шлем, созданные специально для русских хоккеистов, маленький Саша сразу увлекся игрой, хотя еще едва мог выразить свои чувства словами. Именно этот интерес заложил фундамент его будущей блестящей карьеры.