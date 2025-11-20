Маликов связал популярность Кадышевой с особенной атмосферой концертов у артистки

Музыкант Дмитрий Маликов на церемонии вручения XI музыкальной премии Радио JAZZ «Все Цвета Джаза» поделился мнением о популярности певицы Надежды Кадышевой среди российской аудитории. По его словам, успех артистки связан с атмосферой ее концертов. Об этом сообщил сайт NEWS.ru .

«Как долго продлится популярность, я не могу сказать, но желаю, чтобы надолго», — отметил Маликов.

Он подчеркнул, что слушатели приходят на выступления Кадышевой ради веселья и танцев. Певица сумела занять нишу, где раньше ощущалась нехватка эмоций, рассказал «ФедералПресс».

Маликов также обратил внимание на то, что песни Кадышевой, включая «Течет ручей», произвели на него яркое впечатление с момента их появления.

Музыкант выразил сомнение в сообщениях о больших гонорарах Кадышевой, считая, что суммы в 20 тысяч долларов реальны только при выступлениях на крупных стадионах, таких как «Лужники».