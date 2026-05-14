Максим Фадеев впервые за пять лет выступит с сольным концертом в Петербурге

Билеты на концерт Максима Фадеева в Петербурге стартуют от 2,5 тысячи рублей

Продюсер и музыкант Максим Фадеев даст первый сольный концерт за последние пять лет. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Шоу состоится 24 октября в Санкт-Петербурге на площадке «СКА Арена». В предыдущий раз артист выступал в 2021 году, тогда его выбор также пал на северную столицу.

Цены на места в дальних секторах стартуют от 2,5 тысячи рублей и доходят до 10 тысяч рублей. Места в партере обойдутся зрителям в сумму от 8 до 30 тысяч рублей.

Стоимость билетов в VIP-ложу составляет примерно 20 тысяч рублей, всего на арене предусмотрено 62 такие ложи.

В последние годы Фадеев существенно сократил публичную активность.После смерти отца он пережил сложный период, связанный с переоценкой жизненных ориентиров.

В 2022 году продюсер принял крещение и с тех пор работает над музыкальными произведениями на основе текстов молитв, часть из них исполняется церковными хорами. Кроме того, Фадеев планирует построить музыкальные школы для детей.

Ранее музыкант признался, что три года не мог забрать награду от президента из-за агорафобии. В 2024 году ему присвоили звание заслуженного деятеля искусств России.