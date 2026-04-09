Майкл Джей Фокс опроверг слухи о своей смерти после ошибки CNN

Американский актер Майкл Джей Фокс опроверг слухи о своей смерти после публикации CNN под заголовком «Памяти актера Майкла Джей Фокса». Слова его представителя привело издание Daily Mail .

В окружении 64-летнего Фокса заявили, что он себя чувствует хорошо, а накануне посетил фестиваль PaleyFest, где давал интервью и выходил на сцену.

Представители CNN уточнили, что материал появился на сайте из-за случайной ошибки.

«Мы удалили его со всех наших платформ. Приносим извинения Майклу Джей Фоксу и его семье», — отметили в издании.

Звезде фильмов «Назад в будущее» в 1991 году диагностировали болезнь Паркинсона. Фокс занимается благотворительностью и организовал фонд своего имени на клинические исследования и разработку лекарства от этого заболевания, удалось собрать более миллиарда долларов. Ранее Фокса наградили почетным «Оскаром».