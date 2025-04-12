Лука Сафронов: встреча с трезвым Пашей Техником — ярчайшее воспоминание о нем
Друг рэпера Паши Техника (Павла Ивлева), пианист Лука Сафронов поделился ярчайшим воспоминанием о покойном товарище в интервью Life.ru.
По словам музыканта, самая запоминающаяся встреча произошла после празднования его дня рождения.
«Я помню, я как-то приехал на встречу и я был после дня рождения своего, ну и был выпивший, а Паша был трезвый. Вот и поворот. Вот это было самое яркое», — признался Сафронов.
По его словам, в тот момент он испытал стыд. Несмотря на неловкость, старым друзьям удалось обсудить текущие дела.
Пианист также рассказал, что Паша Техник часто говорил о музыке и процессе ее создания, которыми искренне увлекался. Рэпер стремился передать слушателям любовь к искусству и подчеркнуть разнообразие мира вокруг.