«Лучшее Рождество в моей жизни!» Бритни Спирс рассказала, с кем отметила праздник

Бритни Спирс впервые за два года встретилась с сыновьями

Американская поп-певица Бритни Спирс рассказала, что отметила Рождество со своими детьми, с которыми до этого не общалась два года. Видео с семейного праздника она опубликовала на своей странице в Instagram*.

«Лучшее Рождество в моей жизни! Два года не видела своих мальчиков. Слезы радости, и я буквально в шоке каждый день! Я сумасшедшая, такая влюбленная и благословенная! У меня нет слов, спасибо тебе, Иисус!», — подписала певица опубликованный ролик.

Сыновья Бритни Спирс Шон и Джейден два года избегали встречи с матерью. Бывший муж певицы Кевин Федерлайн не называл точной причины этого решения, но упомянул обнаженные фото артистки в соцсетях. При этом артистка постоянно пыталась наладить контакт с детьми, искала с ними встречи и разговаривала по телефону.

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