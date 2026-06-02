Люся Чеботина заявила, что современной женщине не обязательно уметь готовить

Певица Люся Чеботина в беседе с Леди Mail.Ru поделилась мыслями о современном подходе к приготовлению пищи. Она отметила, что сейчас существует множество сервисов доставки еды, благодаря чему можно легко заказать любое блюдо, не тратя время на готовку.

«Кому-то не нравится готовить или нет времени, тогда можно открыть приложение и выбрать, что душе угодно», — сказала певица.

При этом она выразила уважение к тем, кто предпочитает готовить самостоятельно каждый день. Однако современной женщине не обязательно уметь искусно готовить, подчеркнула артистка.