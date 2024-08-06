«Люди страшнее». Водонаева рассказала о появившихся после инсульта видениях

Телеведущая Алена Водонаева заявила о паранормальных видениях после инсульта

Komsomolskaya Pravda
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бывшая участница телестройки «Дом-2» и блогер Алена Водонаева столкнулась с паранормальным явлением, когда перенесла первый инсульт. В YouTube-шоу «Дерзкая готовка» она рассказала о своих видениях.

«Кое-что начинаешь видеть, это не страшно, люди страшнее. То, что ты видишь, тебе никогда не причинит вреда», — поделилась телеведущая.

Подробности этой истории она предпочла оставить в секрете, поскольку боится, что ее посчитают сумасшедшей. При этом Водонаева уточнила, что, попав в реанимацию с первым инсультом, почувствовала приближение смерти. По ее словам, она увидела себя со стороны и наблюдала, как врачи везут ее на каталке.

«Ты в шоке, и у тебя происходит молниеносная переоценка ценностей», — пояснила блогер.

Водонаеву впервые разбил инсульт в апреле 2021 года. Спустя пару месяцев в Петербурге ей стало плохо и она упала в обморок в отеле. Как оказалось, случился второй инсульт.

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