«Люди не сочувствуют». Мельникова рассказала о борьбе с тяжелым недугом

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Анастасия Мельникова много лет борется с тяжелым заболеванием. В общей сложности она перенесла четыре операции на ноги. О этом актриса рассказала в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.

По словам Мельниковой, сейчас она тщательно следит за своим состоянием, однако иногда ее огорчают злые завистники. На фоне лечения актриса набрала вес, поэтому ее внешность изменилась до неузнаваемости.

«После этого начался такой шквал пакостей, гадостей в мою сторону, причем еще больше, чем „до“. <…> Люди не сочувствуют и их это раздражает. Ну да, есть данность, но у любого человека в какой-то момент жизни возникает проблема», — отметила она.

Мельникова рассказала о последствиях старых травм, полученных во время съемок. Например, актриса училась кататься на роликах и упала. Врачи диагностировали у нее разрыв связок.

Еще один несчастный случай произошел, когда Анастасия неудачно прыгнула с тарзанки. Это привело к смещению позвонков и актрисе пришлось носить специальный корсет для поддержки спины.

В трудные периоды жизни Мельникова всегда находила в себе силы для шуток, сравнивая себя с «бегемотиком» или «балериной». Сейчас актриса остается не только действующей актрисой, но и общественным деятелем.