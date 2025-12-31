Сегодня 12:25 «Любовь без памяти» — это больше чем мюзикл, это жизнь! 0 0 0 Знаменитости

Песни

Музыка

История

Мюзикл «Любовь без памяти» при поддержке генерального партнера Альфа-Банка расскажет зрителям о любви и вере в мечту вопреки преградам. Сюжет мюзикла отсылает к творческому пути Басты (Василия Вакуленко), который выступил музыкальным продюсером проекта.

Режиссером мюзикла стал трехкратный лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» Алексей Франдетти. Это его вторая совместная работа с Василием Вакуленко после муздрамы «Маяковский», поставленной к 130-летию поэта. По сюжету молодой талантливый музыкант Саша приезжает в Москву из Ростова-на-Дону в надежде реализовать себя в музыкальной индустрии. Но первый же сюрприз, который преподносит ему столица, — случайная встреча с Катей, студенткой, которая через месяц уезжает учиться в Париж. Между молодыми людьми вспыхивает сильное взаимное чувство, но выдержит ли оно интриги и ревность недоброжелателей, недоверие родственников и нелегкий путь к славе?

«С одной стороны, эта история абсолютно киношная. С другой — именно она и является настоящей правдой, — делится деталями постановки Алексей Франдетти. — Любая хорошая история — всегда о любви. В нашем случае — о молодой любви, возможно, первой. Той, которая была в жизни каждого, той, о которой некоторые зрители вспоминают со щемящим сердцем. А у кого-то, наоборот, такая любовь впереди. Ради нее и совершаются подвиги и меняются жизни».

«Почему мы узнаем себя в песнях? Потому что мы проживаем с ними самые разные эмоции. Песни становятся настоящими саундтреками нашей жизни и объединяют людей, которые становятся причастными к этой музыке, — говорит Василий Вакуленко. — Это уже не просто моя, а наша общая история. В мюзикле мы рассказали о пути человека, который идет к своей мечте. Мне кажется, многие узнают в нем себя». «Идея мюзикла появилась в начале прошлого лета, а к концу года мы приступили к реализации, — рассказала Надежда Соловьева. — Самое главное в мюзикле — это хитовая музыка. Если посмотреть на западные проекты, популярными становятся те, где есть одна или две песни, которые потом остаются навсегда: „Иисус Христос — суперзвезда“, „Призрак оперы“, „Кошки“. И так как у нас супермузыка, мы рассчитываем на успех». Созданием и продвижением мюзикла занимается компания «АртГаз», в рамках которой планируется постановка и других театральных проектов.

Возрастное ограничение: 12+ Когда: Ежедневно Адрес: Вегас Сити Холл, Московская область, Красногорск, Международная улица, 12.

Реклама: Реклама: ООО «АРТ ГАЗ», ИНН 9703201437 Erid: 2VfnxxHKu6Z

Автор: