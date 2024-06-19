«Любят сочинять истории». Анастасия Решетова ответила на слухи о романе с мужем Алсу

Модель Решетова ответила на слухи о романе с бывшем мужем певицы Алсу Абрамовым

Модель Анастасия Решетова ответила на обвинения в романе с бывшим мужем певицы Алсу бизнесменом Яном Абрамовым. Она рассказала о личной жизни на странице в социальной сети Instagram*.

Решетова уточнила, что за последний год у нее сильно поменялось мнение об отношениях с женатыми мужчинами благодаря психотерапии. По ее словам, у нее сейчас есть молодой человек.

«Даже если бы я сейчас не была в отношениях, я бы не стала смотреть на женатого (даже просто того, кто в отношениях) как на потенциального партнера», — заявила модель.

Она добавила, что не любит вопросы про личную жизнь и старается не делать на ней акцент.

«Выходит так, что иногда приходится расставлять все точки над „i“, ибо желтая пресса и ее читатели очень любят сочинять истории про мою жизнь. Задолбали», — написала модель.

Ранее стало известно, почему Алсу не комментирует развод с Абрамовым. Журналист Олег Цуриков предположил, что певица это делает из-за договора.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.