Ляйсан Утяшева призналась, что не сразу согласилась быть преподавателем в шоу «Звездные танцы»

Телеведущая, заслуженный мастер спорта Ляйсан Утяшева в разговоре с изданием RT рассказала о приглашении в новое шоу «Звездные танцы» в качестве преподавателя.

Напомним, премьера шоу стартует на телеканале ТНТ 3 ноября. В нем примут участие Ольга Серябкина, Стас Костюшкин, Анфиса Чехова, Евгения Медведева, Митя Фомин и другие знаменитости.

Утяшева рассказала, что организаторы шоу предложили ей стать преподавателям, однако она приняла предложение не сразу. По словам фигуристки, это достаточно эмоциональная и насыщенная работа.

«Роль наставника в „Звездных танцах“ — это новый важный вызов. Работая с участниками, я вижу, как они раскрываются, и мне хочется пройти этот путь вместе с ними», — сказала знаменитость.

Утяшева назвала танец не просто чем-то техническим, танец, на ее взгляд, это выражение внутреннего мира человека.