Life.ru: Меладзе начал предоставлять услуги в российской сфере недвижимости

Музыкант Валерий Меладзе, переехавший из России, расширил сферу предпринимательской деятельности в стране, занявшись услугами на рынке недвижимости. Эту новость распространил Life.ru.
По информации СМИ, исполнитель внес поправки в перечень услуг своего индивидуального предпринимательства, открытого в 2004 году. Теперь он будет заниматься управлением и сдачей в аренду недвижимости.
Ранее бизнес Меладзе концентрировался на телевидении и концертной деятельности. Кроме того, певец владеет долей в компании «Вантаж», управляющей одноименным торговым центром в Восточном Бирюлеве, добавило Ura.ru.
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