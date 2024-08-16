Life вспомнил советских знаменитостей, которые закрутили роман прямо на работе

Life: Орлова и Александров закрутили роман на съемках «Веселых ребят»

Издание Life решило вспомнить советских знаменитостей, которые закрутили служебный роман, несмотря на слухи и осуждение со стороны коллег и общества.

Ирина Купченко и Василий Лановой начали встречаться, работая в театре им. Е. Б. Вахтангова. Паре удалось прожить вместе почти 50 лет — до 2021 года, пока Василий Семенович не ушел из жизни. Их роман нельзя назвать обычной интрижкой.

Отношения актрисы Любови Орловой и режиссера Григория Александрова, начавшиеся на съемках фильма «Веселые ребята», переросли в крепкий брак. Они прожили как в той самой сказке, пока смерть не разлучила их.

Вера Марецкая и Ростислав Плятт закрутили роман прямо на работе на глазах у жены актера. Плятт даже и не думал разводиться с супругой, а когда все же решился, было уже поздно. И Марецкая, и жена Плятта умерли в один год.

Ефимов: историческое панно разместили на стене строящегося пересадочного узла между станциями метро «Авиамоторная»

Красные линии — все? Чем ответит Россия после атаки на Курскую область

Путь самовыражения или строгий дресс-код. Как выбрать одежду для школьника

«Одна жалоба — голос сумасшедшего». Что изменят новые правила о камерах на дорогах

«Нам сильно помогли». Мать и сын из Суджи воссоединились в Подмосковье

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте