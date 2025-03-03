Российские актеры стали настоящими звездами на прошедшей премии «Оскар». В то время как некоторые голливудские знаменитости пытались привлечь внимание эпатажными нарядами, российские актеры сделали ставку на элегантность и сдержанность, написал Life .

Так, Юра Борисов выбрал для церемонии классический образ, который был оценен стилистом Ольгой Ким как «золотая классика». Его супруга также блистала на красной дорожке в платье с асимметричными элементами и кристаллами, которое добавило образу изысканности.

Марк Эйдельштейн успешно противопоставил свой классический стиль с белой бабочкой более экстравагантному образу Тимоти Шаламе, выбравшего яркий желтый костюм.

Дарья Екамасова продемонстрировала образ, полный достоинства и утонченности, облачившись в корсет с баской. Такой подход к созданию наряда требует глубокого понимания fashion-культуры и безупречного вкуса, считают эксперты в области моды.

В целом, российские актеры сделали ставку на естественность и индивидуальность, отказавшись от кричащих деталей и эпатажности.