Life: певицы Натали и Орбакайте вышли замуж до совершеннолетия

В настоящее время ранние браки считаются чем-то странным, однако в СССР они были особенно популярны. Life рассказал о российских звездах, которые сыграли свадьбу еще до совершеннолетия.

В список попала эстрадная певица Кристина Орбакайте. Своего избранника Владимира Преснякова она встретила в совсем юном возрасте. По данным издания, знаменитость начала отношения с партером с 15 лет. Позже пара решила прекратить отношения.

В подростковом возрасте вышла замуж и певица Натали. Артистка и ее партнер Александр Рудин смогли сохранить любовь в течение долгих лет.

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