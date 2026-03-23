Лидер «Руки Вверх!» Жуков заявил, что группа не гоняется за третьими «Лужниками»

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков в интервью ИА НСН рассказал, что не планирует проводить третий концерт в «Лужниках» и добавлять новые города в стадион-туре.

««У нас нет задачи ставить никаких рекордов, а есть задача собрать свою любимую аудиторию. Мы никому ничего не доказываем и работаем для людей», — отметил Жуков.

В 2026 году коллектив отпразднует 30-летие серией шоу на девяти футбольных стадионах в восьми городах. Жуков подчеркнул, что расширение географии уже невозможно из-за сложной логистики и технических особенностей тура.

Артист также предостерег коллег от необдуманных амбиций.

«Многие хотят собрать "Лужники", но не понимают, что стадион нужно еще и заполнить», — сказал исполнитель.