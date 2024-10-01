Лидер группы «Руки Вверх!» Жуков назвал сюрпризы и свидания секретом крепкого брака
Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков дал интервью Леди Mail.ru. В ходе беседы музыкант раскрыл секрет крепких отношений. Его браку в этом году исполнится 17 лет.
По словам певца, сохранять любовь на протяжении столь длительного периода помогают сюрпризы и свидания. Он заявил, что благодаря этому его семейная жизнь не превратилась в рутину.
Жуков назвал семью самым важным в своей жизни. Артист также отметил, что продолжает влюбляться в супругу снова и снова.
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