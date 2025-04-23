Лидер «Агаты Кристи» Самойлов допустил наступление ренессанса в рок-музыке

Лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов поделился с ИА НСН взглядами на будущее отечественной культуры и музыки.

По его мнению, современная культурная среда нуждается в глубоких переменах, ориентированных на искренность и подлинность творчества. Он подчеркнул, что подобная тенденция касается не только рок-жанра, но и всей культурной среды в целом.

«Ренессанс в рок-музыке вполне возможен. Сейчас, я думаю, будут достаточно серьезные и большие изменения в плане поиска чего-то честного и настоящего», — заявил певец.

Кроме того, Самойлов объявил о выходе нового студийного альбома своей группы следующей осенью, добавив, что весна-лето традиционно связаны с концертными турами и активной деятельностью музыкантов.