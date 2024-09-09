«Лева и русский рок». Каким запомнят легендарного музыканта Сергея Левитина

В минувший четверг, 5 августа, в Подмосковье проводили в последний путь Сергея Левитина. Сооснователь группы «СерьГа», гитарист «Ва-Банкъ» и Mordor скончался в возрасте 62 лет. Каким был этот выдающийся музыкант, рассказали его друзья по сцене специально для фильма «Лева и русский рок».

«У Сережки абсолютно свой почерк. Свой взгляд, свой стиль. Это очень важно для гитариста. Потому что очень много музыкантов, которые просто поливают по струнам, а кто поливает — непонятно. Он как жил, так же и играл», — поделился лидер группы Mordor Михаил Рябов.

Музыкант, поэт и лидер рок-группы «7Б» Иван Демьян вспомнил об одном из задушевных разговоров с Левитиным в поезде.

«О музыке говорили. О разных проектах. На меня впечатление производил очень здоровского человека, приятеля, брата», — отметил он.

Бас-гитарист и бэк-вокалист группы «СерьГа» с 2008 года Сергей Крынский, говоря о Левитине, выделил его умение в хорошем смысле скрупулезно подходить к сбору информации по любому вопросу, не только в сфере музыки.

«Я был молодой оболтус, играл в болгарской группе тогда. И был фестиваль в „Горбушке“, это 1998 год. Был конец декабря. Играли „СерьГа“, „Ва-банкъ“, „Крематорий“ и мы <…>. [Там и] познакомился с Сергеем Левитиным. Для меня он был человеком из телевизора, понятное дело. <…> [В нем не было] никакого пафоса, никакого московского снобизма, который был развит тогда», — подчеркнул Крынский.

Лидер группы «Алиса» Константин Кинчев назвал Левитина одним из самых любимых своих людей.

«Очень многих, кого я любил, уже нет рядом со мной на этой земле. Серега был, конечно, в числе моих любимых людей. Ушел он достойно, каждому бы такой уход. За полгода до смерти он принял крещение, а отходя, был причащен, соборован, и поэтому, по сути, ушел чистым, божьим человеком», — поделился он.