Лерчек заметили на ПМЭФ с обручальным кольцом

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, появилась на ПМЭФ с обручальным кольцом, несмотря на недавний развод с супругом. В беседе с изданием Super она объяснила выбор украшения.

«У меня на правой руке кольцо. На самом деле, если говорить честно, то просто с этого пальца [на левой руке] слетает. Я пока не хочу лишнего мужского внимания, поэтому для многих мужчин я остаюсь все равно замужней», — заявила блогер.

Лерчек добавила, что, помимо обручального кольца, на пальцах есть и другие подаренные украшения. Она уточнила, что возвращать их не собирается.

Telegram-каналу Mash блогер рассказала, что уже заплатила 800 миллионов рублей налогов и продолжает выплачивать. По ее словам, «официального» долга у нее нет, но есть определенные обязательства перед ФНС. По этой причине она подает уточненные декларации.

Кроме того, Лерчек заявила, что согласилась бы работать бесплатно в российской налоговой на высокой должности.

В марте 2023 года против блогера и ее супруга возбудили уголовные дела. Их обвинили в неуплате налогов и отмывании денег через покупку валюты.