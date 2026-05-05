Лера Кудрявцева рассказала, что ей нравятся все песни из фильма «Семнадцать мгновений весны»

Телеведущая Лера Кудрявцева в беседе с ИА НСН отметила, что военные песни — неотъемлемая часть культурного кода русского народа, и их должны знать даже дети.

По словам артистки, очень важно, что современные молодые исполнители продолжают петь эти композиции.

«Обычно я хожу на Парад Победы на Красной площади, но в этом году буду смотреть его по телевизору. Мы обязательно отмечаем этот праздник всей семьей, у нашего поколения это уже в ДНК», — добавила звезда.

Телеведущая также рассказала о своих любимых военных песнях. Кудрявцева призналась, что ей нравятся все композиции из фильма «Семнадцать мгновений весны», а также «День Победы», «Катюша» и «Смуглянка».