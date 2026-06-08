Леонид Слуцкий прошел неудачную пересадку волос в Турции

Футбольный тренер Леонид Слуцкий перенес неудачную пересадку волос в Турции. Восстановление прошло слишком болезненно, поэтому он отказался от повторной процедуры. Об этом звезда спорта рассказал в интервью YouTube-каналу «ИВАНЫЧ ПЕРЕСАДКА ВОЛОС GGMED».

Операцию делал именитый врач, который специально ради тренера приехал из Стамбула в Анталью. Его порекомендовал бывший игрок ЦСКА Бибрас Натхо. Слуцкий пошел на пересадку волос не один, а с бывшим футболистом Олегом Веретенниковым. Результат его не устроил.

«Мне 4,5 тысячи пересаживали, ему, по-моему, три. Долго шла операция, шесть часов, и в целом, если мы говорим про лобную часть, еще более-менее, то затылочная часть… я не доволен результатом», — рассказал он.

Слуцкий сообщил, что тот же доктор предлагал попробовать еще раз. Но тренер отказался, потому что первая операция и восстановление прошли слишком болезненно.

С 2024 года Слуцкий тренирует китайский футбольный клуб «Шанхай Шэньхуа». Под его руководством команда завоевала Суперкубок Китая.