Легенда кировского рока Константин Кремлев умер от остановки сердца

Легенда кировского рока, композитор и исполнитель Константин Кремлев ушел из жизни 28 января. Об этом сообщали на личной странице музыканта в соцсети «ВКонтакте» .

«Мне страшно больно разбивать ваши сердца, но 28 января старого пирата с ибанезом наперевес не стало. В больнице у Кости остановилось сердце, перезапуск невозможен», — говорилось в сообщении.

Рок-исполнитель родился в 1964 году в Вересниках, после чего воспитывался в Дурнях Кировской области.

С 1980-х Кремлев играл в рок-группах Wine и «ЧП», а затем в собственном проекте «Хорошо», который создал в 1990-х годах. Музыкант также был активным участником первого кировского рок-клуба и Вятской рок-лаборатории, которые сыграли большую роль в развитии рок-движения в регионе.

Последнее выступление Кремлева состоялось 19 января.

Причиной смерти музыканта стала остановка сердца. Его похороны состоятся на Макарьевском кладбище 31 января, где пройдет и отпевание.

В феврале планируют организовать прощальный концерт в его честь.