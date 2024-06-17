Леди Mail.ru: стиль принцессы Дианы максимально созвучен с нынешними трендами

Неповторимый стиль принцессы Дианы максимально созвучен с нынешними трендами в мире моды. Журналисты издания Леди Mail.ru с помощью нейросети решили посмотреть, как королевская особа выглядела бы сейчас.

Фирменная стрижка в стиле old money у принцессы не изменилась бы. Возможно, она добавила своим волосам немного темного оттенка с пепельным отливом. Также Диана и сегодня надела бы свои неизменные аксессуары — очки-авиаторы с темными стеклами и крупные серьги.

При этом свои губы принцесса оставила бы без изменений, несмотря на популярность филлеров.

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