Лазаревой грозит до двух лет лишения свободы по второму делу
Телеведущей Татьяне Лазаревой* грозит до двух лет лишения свободы по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом сообщило РИА «Новости».
Пресненский суд Москвы выдал санкцию на заочный арест Лазаревой.
«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в карточке уголовного дела.
Ранее Лазареву уже заочно осудили на 6,5 года колонии по делу об оправдании терроризма. Ей также запретили на четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов.
В мае у телеведущей потребовали отобрать бизнес в России за пропаганду ЛГБТ**.
*Признана в России иностранным агентом и внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
**Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.