Лазаревой грозит до двух лет лишения свободы по второму делу

Телеведущей Татьяне Лазаревой* грозит до двух лет лишения свободы по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Пресненский суд Москвы выдал санкцию на заочный арест Лазаревой.

«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в карточке уголовного дела.

Ранее Лазареву уже заочно осудили на 6,5 года колонии по делу об оправдании терроризма. Ей также запретили на четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов.

В мае у телеведущей потребовали отобрать бизнес в России за пропаганду ЛГБТ**.

*Признана в России иностранным агентом и внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

**Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.