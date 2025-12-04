Лазарева связала проблему с мошенничеством с неумением россиян думать

Телеведущая Татьяна Лазарева* нашла причину, по которой в России якобы возникла проблема с мошенничеством. В Telegram-канале она заявила, что россияне страдают от действий аферистов, поскольку не умеют думать.

«У меня есть теория, почему именно в России лучше всего работают эти схемы, лучше, чем в самой Украине. Не потому, что там сейчас денег больше, а потому, что долгие годы в России людей отучали думать самостоятельно и приучали слушать и выполнять, что им скажут», — сказала Лазарева*.

По ее мнению, россияне склонны верить мошенникам, потому что всегда морально готовятся к худшему. Лазарева добавила, что из-за страха у людей отключается воля и разум.

«Откуда этот длящийся нарратив „Россия — родина лохов?“ А теперь еще и мамонтов», — задалась вопросом телеведущая.

В начале ноября Лазарева* в приступе ностальгии делилась с подписчиками фотографиями из прошлого. Свой пост в соцсетях она сопроводила фразой «какая же была удивительная жизнь».

*Признана в России иностранным агентом и внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.