Лариса Рубальская рассказала, что спектакль «Уроки счастья» приурочен к ее 80-летию

Известная советская и российская поэтесса Лариса Рубальская отметила свое 80-летие 24 сентября 2025 года. К этому событию приурочено ее выступление в театральном спектакле, которое состоится 30 сентября в Центральном Доме литераторов (ЦДЛ). Спектакль носит название «Уроки счастья» и поставлен режиссером Мариной Чаплиной, написали «Известия» .

По словам самой Ларисы Рубальской, в спектакле она выступит не в привычной роли артиста-перевоплотителя, а скорее как рассказчик собственной биографии. Она поделится пятью историями из своей жизни, каждая из которых представляет собой значимый эпизод ее жизненного пути.

Эти рассказы будут объединены общей сюжетной линией, имеющей четкую структуру с завязкой, кульминацией и развязкой. После каждого рассказа актрисами спектакля будут продемонстрированы сценические постановки соответствующих историй, однако персонажи получат новые имена.