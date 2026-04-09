Лариса Рубальская поделилась впечатлениями от получения звания народной артистки России
Поэтесса Лариса Рубальская рассказала ИА НСН, что не ожидала получения звания народной артистки России, но была рада такому признанию. Она отметила, что ее часто спрашивали о наличии звания, но раньше она его не получала.
«Когда узнала, конечно, обрадовалась. Думала, достойна ли я, но мне стали писать: "Давно пора, почему только сейчас?". Значит, народ подтверждает, что все это вовремя», — подчеркнула Рубальская.
Поэтесса также отметила, что продолжает активно работать над новыми произведениями и выступать. По ее словам, качество жизни делает ее счастливой.