Лариса Долина впервые появилась на публике после скандала с мошенниками

Лариса Долина приколола булавки на воротник после скандала с мошенниками

Певица Лариса Долина после обмана мошенников продолжила работать, как ни в чем не бывало, однако обсуждать вопрос с журналистами пока не готова. Об этом сообщил сайт mk.ru .

Сейчас артистка в Сочи на международном конкурсе молодых исполнителей. Там она появилась вместе с рэпером ST. Артистка рассказала журналистам, что с 03:00 на ногах.

Когда у нее спросили о судебном процессе, связанном с возвращением квартиры, проданной из-за мошенников, звезда не стала отвечать и поменялась в лице.

«Это запрещенный вопрос», — сказала она.

Однако внешний вид все-таки подсказал, как певица справляется с трудным периодом. На воротник концертного наряда вокалистка прикрепила две булавки. Этот жест считается древним талисманом, защищающим от сглаза. Журналисты предположили, что так знаменитость закодировала себя от негатива.

Ранее адвокат, кандидат юридических наук, управляющий партнер «Некрасов, Рудоманов и партнеры» Андрей Некрасов рассказал, что Долина не сможет вернуть квартиру через суд. Дело в том, что формально сделка прошла правильно.