Лариса Долина призналась, что в ее жизни не раз приходилось плакать из-за обиды

Российская певица Лариса Долина, ставшая жертвой мошенников, впервые дала интервью после случившегося. Она призналась, что ей не раз приходилось плакать из-за обиды, написали 7Дней.

При этом артистка отметила, что научилась прощать даже самое подлое предательство и не вспоминать о случившемся.

«Кто и какие бы пакости мне ни делал, я даже не запомнила, кто это был», — сказала она в эфире программы «Эксклюзив с Дмитрием Борисовым».

Напомним, в апреле этого года мошенники обманным путем забрали у Долиной 68 миллионов рублей, а также убедили ее продать пятикомнатную квартиру в элитном доме и перевести деньги якобы на безопасный счет.

Аббревиатура ядерной катастрофы. Что ВСУ хотят сделать с Запорожской и Курской АЭС

Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

Идея на грани хохмы. Зачем бизнесу отслеживать рождаемость и к чему это приведет

Воробьев рассказал о достижениях Подмосковья в сфере детской медицины

Андропауза: как поддерживать мужское здоровье после 50 лет

«Через 10-15 лет не будет спортсменов». Психолог из Мытищ подала в суд на главу МОК

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте