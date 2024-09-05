Лариса Долина призналась, что в ее жизни не раз приходилось плакать из-за обиды

Российская певица Лариса Долина, ставшая жертвой мошенников, впервые дала интервью после случившегося. Она призналась, что ей не раз приходилось плакать из-за обиды, написали 7Дней .

При этом артистка отметила, что научилась прощать даже самое подлое предательство и не вспоминать о случившемся.

«Кто и какие бы пакости мне ни делал, я даже не запомнила, кто это был», — сказала она в эфире программы «Эксклюзив с Дмитрием Борисовым».

Напомним, в апреле этого года мошенники обманным путем забрали у Долиной 68 миллионов рублей, а также убедили ее продать пятикомнатную квартиру в элитном доме и перевести деньги якобы на безопасный счет.