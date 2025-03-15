«Лангета на четыре недели». Лера Кудрявцева рассказала о травме в первый день отпуска

Телеведущая Лера Кудрявцева получила травму в первый день отпуска в Дубае

Начало отпуска в Дубае телеведущей Леры Кудрявцевой обернулся серьезной травмой. Об этом она рассказала своим подписчикам в Instagram*.

Ведущая пояснила, что сразу после приезда решила искупаться в теплом море, но ударившая в спину волна сбила ее с ног.

Последствия падения оказались настолько сильными, что ночь телеведущая провела без сна, а обезболивающие не помогали.

Кудрявцева отправилась в госпиталь, где в ходе обследования врачи установили у нее трещину в кости и сильную гематому.

«Выписали обезболивающие, мази для рассасывания гематомы и лангету на четыре недели. Здравствуй, мой отпуск, без приключений я не умею», — рассказала телеведущая.

Для Леры Кудрявцевой это не первая серьезная травма. В феврале прошлого года она попала в больницу со сложным переломом ноги.

Телеведущая заявила, что врачи диагностировали у нее полный разрыв передней крестообразной связки и перелом латерального мыщелка правой большеберцовой кости.

Она подчеркнула, что уже просто не понимает, чем прогневила Бога, который послал ей такие испытания.

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