Лада Дэнс полностью рассчиталась с ФНС

Shot: певица Лада Дэнс погасила миллионный долг по налогам за полгода

Pravda Komsomolskaya / Russian Look / global look press
Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / global look press

Певица и актриса Лада Дэнс погасила налоговую задолженность почти в миллион рублей. Артистке удалось рассчитаться с ФНС за шесть месяцев, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, приставы пообещали заблокировать счета Дэнс и запретить выезд за рубеж, если она не выплатит 968 тысяч рублей долга перед налоговой.

Авторы статьи уточнили, что певица начала выплачивать задолженность еще в декабре. На днях она внесла последний платеж на сумму 275 тысяч рублей.

Накануне блогер Елена Блиновская выплатила ФНС 70 миллионов рублей. Для этого она взяла деньги, полученные от продажи квартиры. Теперь автору «Марафона желаний» осталось погасить еще около 1,35 миллиарда рублей.

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