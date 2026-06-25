Куценко показал оружейный арсенал, доставшийся по наследству от отца-охотника

Актер Гоша Куценко прибыл в отделение Росгвардии, чтобы продлить лицензию на хранение оружия, доставшегося в наследство от отца-охотника. Четыре ружья уже стали семейной реликвией. Куценко поделился с 360.ru воспоминаниями из детства, когда они с отцом вместе ходили на охоту.

Отец артиста, Георгий Куценко, был замминистра радиопромышленности СССР и заядлым охотником.

«Вообще тогда культ охоты был, в 70-е, 80-е годы. Это был такой культ охоты. <…> Я знаю, что такое охота. Я помню, мы пошли [на охоту] и ночевали на сеновале. Утром проснулись вместе с медведем. Известная история», — рассказал актер.

В наследство Гоше Куценко досталось четыре ружья.

«МЦ-21-12, пятизарядный. Он немножко заедал всегда. Я помню, папа очень любил, потому что ему было лень перезаряжать все время. Когда на утку охотишься, то, конечно, она была прекрасная. Она далеко стреляла, 12-й калибр. Я его чистил неоднократно. Так что у меня наши ружья с папой, это воспоминания детства, я их храню», — поделился Куценко.

Актер признался, что берет оружие в руки только на съемочной площадке, редко — в тире, а на охоту давно не ходил. Считает, что артисты — народ нестабильный, эмоциональный, и им нужно держаться от оружия подальше.

«Нам нельзя быть стабильными, иначе кого мы будем играть в кадре? Мы же не всегда играем стальных людей. Нужно и неврастеников сыграть, поэтому… Нужно быть, а не казаться», — резюмировал Куценко.

Процедуру продления лицензии на хранение огнестрельного оружия необходимо проходить раз в пять лет.