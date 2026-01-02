«Куски попали во многих». Линдеманн закидал россиян едой на концерте в Таиланде

Выходку барабанщика Линдеманна с едой на концерте в Таиланде сняли на видео

Барабанщик знаменитого немецкого певца Тилля Линдеманна из группы Rammstein кинул торт в лицо россиянину во время новогоднего концерта в Таиланде. Видео с выступления оказалось в распоряжении 360.ru.

Концерт состоялся на Пхукете, на нем было много поклонников из России. Посреди мероприятия музыканты устроили перфоманс: стали кидаться в публику едой.

Барабанщик Джо Летц с силой швырнул торт в лицо одному из фанатов. Сам Линдеманн кидал в зал рыбу, доставая ее из таза. Несмотря на это, многие слушатели остались довольны выступлением.

«С экрана это смотрится так себе, а когда ты участник процесса, все очень весело. Куски торта попали во многих, мы их ели. Торт был вкусный. Тилль доброжелательный, хорошо общался с фанатами», — рассказала 360.ru одна из зрительниц.

В 2018 году на выступлении в Новосибирске Линдеманн бросался в зрителей кишками селедки.