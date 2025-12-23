Курникова и Иглесиас стали родителями в четвертый раз
У российской теннисистки Анны Курниковой и испанского певца Энрике Иглесиаса родился четвертый ребенок. Спортсменка опубликовала фотографию младенца в соцсети Instagram*.
Имя и пол ребенка Курникова не раскрыла.
«Мое солнышко, 17 декабря 2025 года», — написала она.
Других детей звездной четы зовут Маша, Люси и Николас. Пользователи Сети отмечают, что старшие больше похожи на отца, а младшая дочь является копией матери.
Ранее о рождении внучки заявила режиссер Валерия Гай Германика, известная по сериалам «Школа», «Краткий курс счастливой жизни» и «Обоюдное согласие». Во время празднования шестилетия своего сына она рассказала, что ее дочь родила в 17 лет и показала фотографию с младенцем на руках.
Режиссер добавила, что несколько месяцев держала эту новость в секрете. Родители девочки не ведут социальные сети и не раскрыли имя дочери.
* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.