Курбан Омаров взял на себя ответственность за скандал с участием своей супруги

Предприниматель и бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров заявил, что скандал вокруг его жены Валерии произошел в том числе из-за него. Признание он сделал во время семейного ужина, сообщил журнал Super .

Жену бизнесмена заподозрили в ведении незаконной деятельности в качестве косметолога и в использовании фальсифицированных препаратов. Обвинения выдвинула блогер Марина Ильина. По словам Омаровой, скандал устроили ради денег и создания кликбейтного ролика для пиара.

Во время семейного вечера предприниматель неожиданно рассказал, что именно он виноват в произошедшем.

«Это случилось из-за моего выбора в прошлом, который я когда-то сделал. И сейчас этот выбор до сих пор не дает спокойно жить. И к сожалению, ты тоже страдаешь», — отметил Омаров.

Ранее скандал разгорелся вокруг 25-летней падчерицы Ивана Урганта Эрики Кикнадзе. Девушка выложила в соцсети свое фото топлес и получила множество сообщений с критикой в свой адрес.