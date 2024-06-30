Критик Соседов: визит рэпера Канье Уэста в Москву совершенно неудивителен

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал визит американского рэпера Канье Уэста в Москву. В России иностранных артистов встречают с большой любовью, отметил эксперт в беседе с ОТР.

Он назвал Уэста потрясающим музыкантом и предположил, что певец прибыл в РФ по приглашению.

«Приезд Канье Уэста совершенно неудивителен, абсолютно. Здесь нет ничего странного для нас», — высказался Соседов.

По его словам, Россия — это место, где много идей и мыслей. Западные исполнители и дальше будут посещать эту страну, добавил критик.

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