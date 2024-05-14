Критик Соседов: Преснякову-младшему не составит труда найти аудиторию в США | 360°

Знаменитости 14 мая 2024, 11:56 Критик Соседов: Преснякову-младшему не составит труда найти аудиторию в США

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Певица Кристина Орбакайте сделала в своих соцсетях репост с анонсом концерта сына Никиты Преснякова в одном из клубов Сан-Франциско. Ему не составит труда найти свою аудиторию в США, сообщил музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов в беседе с «Ридусом».

Сейчас билеты на мероприятие продаются не очень активно. При этом в одном только Нью-Йорке около 1,2 миллиона русскоговорящих людей, найти зрителей на свой концерт не должно составить труда для певца.

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Проблемы с поиском аудитории могут заключаться в неправильном менеджменте. Например, подобран слишком большой зал или выставлена высокая цена на билеты, отметил Соседов.