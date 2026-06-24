Критик Соседов объяснил отсутствие Отиевой на сцене ее собственным выбором

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Общественной Службой Новостей высказал мнение, почему певица Ирина Отиева не выходит на сцену. Он прокомментировал призыв Кати Лель помочь коллеге вернуть былую славу.

По словам эксперта, Отиева была талантливой вокалисткой и джазовой певицей, которая могла соперничать с Ларисой Долиной. Однако сейчас, считает критик, Отиева не нуждается в сцене и не стремится вернуться.

«Тот, кто хочет вернуться на большую сцену, — он ищет способы это сделать. Отиева сегодня просто не востребована», — отметил Соседов.

Он также добавил, что и сама Катя Лель, которая проявляет заботу об Отиевой, не является значимой фигурой для зрителей и слушателей в последнее время.