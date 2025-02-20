Кристина Орбакайте поделилась упражнениями для поддержания стройной фигуры

Певица Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками новой публикацией в социальных сетях. Она разместила видео, снятое в спортзале, и показала, какие упражнения выполняет во время тренировок, чтобы сохранять стройную фигуру. Об этом сообщила «Жизнь».
Орбакайте занимается спортом как в группах, так и индивидуально. В ее программу входят упражнения с гирями, растяжка, броски мячиков и кардиотренировки.
«Главное — мотивация, настроение и компания! И так каждый день!» — написала Орбакайте в своих соцсетях.
Для занятий певица приобрела специальный комплект — розовую кепку и кофточку, а также сделала соответствующий маникюр. Теперь знаменитость старается тренироваться каждый день.
Чемпионат профмастерства среди студентов начался в колледже Подмосковья
«Страшный сон архитектора». Стало известно, сколько стоит снос замка Пугачевой в Грязи
День богатыря прошел в усадьбе Кривякино в Воскресенске
Похожий на снаряд предмет нашли на стройке в Москве
Российские военные сбили 28 украинских дронов за четыре часа
Активисты «Движения первых» в Воскресенске написали письма бойцам СВО
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте