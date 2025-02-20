Кристина Орбакайте поделилась упражнениями для поддержания стройной фигуры

Певица Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками новой публикацией в социальных сетях. Она разместила видео, снятое в спортзале, и показала, какие упражнения выполняет во время тренировок, чтобы сохранять стройную фигуру. Об этом сообщила «Жизнь» .

Орбакайте занимается спортом как в группах, так и индивидуально. В ее программу входят упражнения с гирями, растяжка, броски мячиков и кардиотренировки.

«Главное — мотивация, настроение и компания! И так каждый день!» — написала Орбакайте в своих соцсетях.

Для занятий певица приобрела специальный комплект — розовую кепку и кофточку, а также сделала соответствующий маникюр. Теперь знаменитость старается тренироваться каждый день.