KP.RU: российский режиссер Виталий Тарасенко ушел из жизни

Режиссер и член Союза кинематографистов России Виталий Тарасенко скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Союза, написал сайт kp.ru .

О причинах смерти режиссера не говорится. Отпевание пройдет в среду, 25 декабря, в 12:00 в храме иконы Божией матери Отрада и Утешение.

Виталий Тарасенко поставил множество работ, среди которых «История с метранпажем», «Похищение» и «Они танцевали одну зиму». Кроме того, он работал в Творческом объединении «Экран» Гостелерадио СССР и снял 35 документальных лент.

На телевидении «Останкино» он создал телефильмы «Две жизни. Две судьбы» о народных артистах СССР Лидии Сухаревской и Борисе Тенине и о поэте Сергее Смирнове.