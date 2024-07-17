Kp.ru: пропавший прах певца Кельми могли развеять над океаном в Доминикане

Певец Крис Кельми скончался 1 января 2019 года в возрасте 63 лет. Похороны артиста сопровождались скандалом, а точное местонахождение останков оставалось неизвестным, сообщил сайт kp.ru .

После трагедии супруга артиста Людмила скрылась вместе с прахом мужа. Брат знаменитости Евгений Суслин все же выяснил, где может покоиться его звездный родственник.

«Когда пару лет назад я разговаривал с Кристианом (сын Криса Кельми — прим. ред.), он сказал, что выполнил пожелание отца. Верить ли его словам? Не знаю», — рассказал Суслин.

Он пояснил, что еще при жизни певец завещал развеять его прах над Атлантическим океаном в Доминикане.