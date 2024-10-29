KP.RU: музыкант Шнуров обычно просит за выступление 90-140 млн рублей

Близится Новый год — время, когда станут особенно востребованными корпоративы с участием звезд. Сайт KP.RU выяснил, сколько зарабатывает на выступлениях лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров.

Официальный гонорар музыканта стал известен благодаря судебной тяжбе, которую начал организатор концентра в «Лужниках». В сентябре 2023 года певец не вышел на сцену, однако аванс возвращать отказался. В иске было указано, что авторское вознаграждение составляет 90 миллионов рублей.

Еще одно разбирательство против Шнурова затеял продюсер Евгений Финкельштейн. Ситуация аналогичная: артист получил деньги за отмененное выступление. Однако в данном случае речь идет о сумме в 140 миллионов рублей.