KP.RU: лейбл Анны Асти Fenix Music увеличил выручку на 41 млн рублей по итогам 2025 года

После того как в 2022 году Анна Дзюба покинула известный дуэт Artik&Asti, многие считали, что ее музыкальная карьера завершилась. Однако певица не опустила руки и смогла вернуться на сцену. Уже в 2023 году она основала собственный музыкальный лейбл Fenix Music, сообщил сайт KP.RU .

По итогам 2025 года выручка ООО «Феникс Мьюзик» выросла на 41 миллион рублей — с 338 до 379 миллионов рублей. Чистая прибыль компании также заметно увеличилась по сравнению с предыдущим годом: с 26 до 35 миллионов рублей.

При этом лейбл, которым Асти владеет наполовину, проявляет твердость в защите своих интересов. Это подтверждает и недавний иск: юристы компании обратились в суд против музыканта Стаса Ярушина, обвинив его в нарушении авторских прав.