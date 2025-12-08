KP.RU: компания блогера Оксаны Самойловой проходит процедуру ликвидации

Блогер Оксана Самойлова, проходящая бракоразводный процесс с рэпером Джиганом, может столкнуться с потерей собственного дела. Об этом сообщил сайт KP.RU .

Стало известно, что фирма ООО «Антураж», совладельцем которой является Самойлова, переживает этап ликвидации. Изначально бизнес демонстрировал хорошие показатели: доход составлял около 6,8 миллиона рублей, а чистая прибыль приближалась к миллиону. Однако в 2024 году ситуация резко ухудшилась — доходы исчезли вовсе, а убытки составили порядка 70 тысяч рублей.

Возникающие трудности в бизнесе развиваются параллельно с разводом Самойловой и Джигана. Пользователи соцсетей предполагают, что супруги намеренно создали видимость конфликта ради привлечения внимания к своему реалити-шоу.