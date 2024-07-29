Kp.ru: избранницей Сергея Бурунова стала бизнес-вумен Екатерина Леви

Известный актер Сергей Бурунов долгое время числился в списке завидных холостяков. Совсем недавно выяснилось, что его избранницей стала 35-летняя бизнес-вумен Екатерина Леви, сообщил сайт kp.ru.

Девушка владеет предприятиями по бытовому обслуживанию и ведет непубличный образ жизни, ее страницы в соцсетях закрыты от посторонних. В компании Бурунова предпринимательницу заметили на премии МХТ, а недавно актер приехал с ней на музыкальный фестиваль в Баку.

Отмечается, что пара пока никак не прокомментировала свои отношения.