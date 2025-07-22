KP.RU: дочь Сергея Лазарева пойдет в элитную дорогостоящую гимназию

Среди звезд много тех, кто стремится обеспечить своим детям лучшее образование. Так, певец Сергей Лазарев отправит свою дочь Анну в первый класс в Павловскую гимназию, где уже учится его сын Никита. Об этом сообщил сайт KP.RU .

Первый год обучения в гимназии обойдется в 2,25 миллиона рублей. Второй и следующий — 2, 15 миллиона рублей. Скидка на второго и последующих детей составляет 10% от суммы договора.

Образовательное учреждение предлагает полный день обучения, есть охрана, вкусное питание, кружки, психологи, медицинское сопровождение и экскурсии. Программа соответствует ФГОС, а ученики осваивают материал в удобном темпе.