KP.RU: дочь Сергея Лазарева пойдет в элитную дорогостоящую гимназию

Среди звезд много тех, кто стремится обеспечить своим детям лучшее образование. Так, певец Сергей Лазарев отправит свою дочь Анну в первый класс в Павловскую гимназию, где уже учится его сын Никита. Об этом сообщил сайт KP.RU.
Первый год обучения в гимназии обойдется в 2,25 миллиона рублей. Второй и следующий — 2, 15 миллиона рублей. Скидка на второго и последующих детей составляет 10% от суммы договора.
Образовательное учреждение предлагает полный день обучения, есть охрана, вкусное питание, кружки, психологи, медицинское сопровождение и экскурсии. Программа соответствует ФГОС, а ученики осваивают материал в удобном темпе.
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